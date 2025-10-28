Бывший СССР
На Украине начали продавать шоколад с личинками

Во Львове и Киеве начали продавать шоколад с настоящими хрустящими личинками
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

Шоколад с настоящими личинками появился в продаже в магазинах Киева и Львова, пишет РИА Новости.

Отмечается, что сладости называются «Жуколад» и продаются с 28 октября во Львове и Киеве. «В украинских магазинах в продаже появился шоколад с довольно необычной начинкой — настоящими хрустящими личинками», — говорится в сообщении.

Цена шоколада составляет 49 гривен (чуть более 1 доллара).

Ранее в ООН заявили о голоде на Украине. Подведомственная ООН Всемирная продовольственная программа (ВПП) указала, что в стране голодают около пяти миллионов человек.

