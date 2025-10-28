Умерла олимпийская чемпионка по гимнастике Карасева

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Карасева умерла в 76 лет

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в составе сборной СССР Ольга Карасева умерла в 76 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации гимнастики России.

В организации выразили соболезнования родным, друзьям и коллегам спортсменки. Они отметили талант, силу характера и преданность гимнастки спорту.

Карасева стала олимпийской чемпионкой 1968 года в командных соревнованиях. На чемпионате Европы 1969 года она завоевала пять наград, включая золото в вольных упражнениях. Год спустя на мировом первенстве гимнастка вновь выиграла командное золото и взяла серебро в индивидуальном выступлении.

После завершения карьеры спортсменка работала судьей международной категории. За вклад в развитие российского спорта и укрепление международных связей она была удостоена почетного знака «За заслуги в развитии олимпийского движения в России».