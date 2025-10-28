Силовые структуры
Установлен отдавший приказ на убийство российских военнопленных подполковник ВСУ

Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Установлена личность украинского офицера, отдавшего приказ на расстрел российских военнопленных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военной прокуратуре Объединенной группировки войск (сил).

52-летнего командира батальона войсковой части А-4884 Вооруженных сил Украины (ВСУ) подполковника Николая Крикливенко заочно обвинили в совершении преступления по статьям 105 УК РФ («Организация убийства по мотивам политической, идеологической вражды и ненависти») и 356 УК РФ («Жестокое обращение с военнопленными и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов»).

По версии следствия, около 5 часов утра 10 июня на территории опорного пункта между населенными пунктами Отрадное и Комар Донецкой народной республики в лесу Крикливенко отдал приказ расстрелять из автомата АК-74М двух российских военнослужащих. Подполковник ВСУ объявлен в международный розыск. 14 октября выдана санкция на его заочный арест

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело для рассмотрения по существу в Верховный суд ДНР.

Ранее сообщалось, что суд заочно приговорил к 28 годам колонии строгого режима командующего оперативной группировкой войск «Приморье» Вооруженных сил Украины Андрея Гнатова за приказы об обстреле мирных граждан.

