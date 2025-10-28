Силовые структуры
18:26, 28 октября 2025Силовые структуры

В администрации российского города прошли повторные обыски по делу о мошенничестве

В администрации Калининграда по делу о мошенничестве вновь провели обыски
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Афанасьев / Фотобанк Лори

В администрации Калининграда прошли повторные обыски в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

По информации источника, подозреваемым является заместитель председателя комитета городского хозяйства администрации Калининграда Роман Бартош, арестованный 17 октября. По версии следствия, чиновник причастен к закупке двух скамеек из мраморизованного известняка для городского сквера 70-летия Калининградской области по явно завышенной стоимости — разница между реальной и итоговой ценой превысила миллион рублей.

16 октября сотрудники ФСБ и МВД уже пришли с обысками в здание администрации Калининграда. В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли документы.

