В Бурятии десятки человек выписали из больницы после лечения от отравления

Минздрав: В Бурятии 80 человек выписали из больницы после отравления едой

В Бурятии из инфекционной больницы выписали 80 человек после отравления готовой едой. Об этом сообщил республиканский Минздрав в беседе с РИА Новости.

Уточняется, что двое продолжают лечение в стационаре.

О массовом отравлении в Бурятии сообщалось 19 октября. Известно, что заболевшие ели готовую пищу из сети супермаркетов «Николаевский» — в том числе онигири и шаурму. Фастфуд изготовила компания «Восток». В цеху предприятия нашли нарушения. После перекуса несколько россиян пожаловались на рвоту с кровью.

23 октября стало известно, что число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло со 145 до 159.