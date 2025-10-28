Россия
18:22, 28 октября 2025

В Госдуме возмутились разделением детей по социальному признаку в школе Азова

Останина призвала уволить ответственных за разделение детей в школе Азова
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Разделение детей на малоимущих, детей участников СВО и прочих — непедагогичный шаг, способный привести к буллингу, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Нина Останина. Она также призвала освободить от должностей ответственных за это решение.

Издание RT обратило внимание на то, что в столовой одной из школ Азова детей для приема пищи разделили табличками «Малоимущие» и «СВО». При этом набор блюд на этих столах был разным — «Малоимущие» питались более скудно.

«Это не соответствует никаким педагогическим нормам и правилам. Надо абсолютно не знать психологию ребенка, чтобы проводить подобное разделение, — возмутилась Останина. — Дети и так опасаются буллинга, травли со стороны тех, чьи родители более обеспечены. И подчеркивать подобное социальное расслоение дополнительно — абсолютное несоответствие профессии».

Депутат призвала школу исправить эту ошибку и принести извинения перед родителями детей. Она также рекомендовала освободить от должности того, кто ответственен за идею разделить школьников по социальному признаку.

«Для ребенка нет ничего страшнее, чем быть отвергнутым, униженным. Отсюда и агрессия детей по отношению и к педагогам, и друг к другу», — заметила политик.

Таблички с надписями «Малоимущие» и «СВО», установленные на столах в столовой в одной из школ Азова, являются грубейшей дискриминацией, заявил также губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

