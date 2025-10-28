Наука и техника
В Китае модернизировали истребитель шестого поколения

В Китае заметили модернизированный истребитель шестого поколения J-36
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Liu Zhongjun / CNSPHOTO / Visual China Group via Getty Images

Китайский истребитель шестого поколения, который известен под неофициальным обозначением J-36, модернизировали. На фотографии видоизмененного прототипа обратил внимание Telegram-канал «Военный обозреватель».

J-36, который проходит летные испытания, снова попал на кадры очевидцев. При этом он отличается от более ранних прототипов. Конструкторы изменили расположение колес на задних опорах шасси и форму воздухозаборников. Также можно заметить сопла двигателей новой конструкции.

Самолет, который разрабатывает Chengdu Aircraft Industry Group, построен по аэродинамической схеме «летающее крыло». На фюзеляже прототипа ранее заметили номер «3601», поэтому в сети допустили, что он получит обозначение J-36.

В апреле Telegram-канал ImpNavigator предположил, что J-36 получил три двигателя. К такому выводу пришли из-за характерных выступов в кормовой части самолета. Два члена экипажа прототипа сидят бок о бок.

