В Китае раскрыли последствия появления «Буревестника»

Военный эксперт Шуньчжэн: «Буревестник» вынудит США уменьшить помощь Украине

Появление российской ракеты с ядерной установкой «Буревестник» вынудит США уменьшить помощь Украине. Об этом заявил китайский военный эксперт, научный сотрудник китайского аналитического центра «Юаньван» Лань Шуньчжэн в беседе с РИА Новости.

«Публичное заявление о характеристиках оружия и усилении сдерживания может вынудить США сократить объем помощи Украине в области оружия большой дальности», — подчеркнул эксперт.

Шуньчжэн добавил, что новая российская ракета также может спровоцировать перемены в мировой сфере вооружений. Он допустил, что другие государства последуют примеру и разработают аналогичные системы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров описал реакцию по дипломатическим каналам на испытание крылатой ракеты «Буревестник» фразой «как-то все притихли».