В Крыму пробывшего министром пять дней чиновника вновь назначили на ту же должность

Пробывший пять дней главой Минтранса Крыма чиновник вернулся на должность
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: mtrans.rk.gov.ru

В Крыму на должность министра транспорта назначен Арсений Козловский. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Чиновник запомнился тем, что раньше возглавлял крымский Минтранс. В 2025 году его назначали на пост руководителя министерства дважды. В феврале он пробыл главой ведомства 5 дней, в сентябре — 11.

Сведений о том, на какой срок Козловский возглавил министерство в этот раз, не приводится.

Ранее Арсений Козловский прокомментировал свои непродолжительные назначения на министерский пост. Чиновник сказал, что не чувствует себя обиженным из-за повышения на такой короткий срок.

