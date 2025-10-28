Россия
21:37, 28 октября 2025

В Минобороны отчитались о сбитых над российскими регионами беспилотниках

МО РФ: Силы ПВО сбили 15 БПЛА над регионами России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны в период с 15:00 до 20:00 28 октября сбили 15 беспилотников над российскими регионами. Об этом отчитались в Минобороны РФ.

Семь аппаратов самолетного типа были уничтожены над Брянской областью, три над Орловской, по два над Курской и Тульской, один над Калужской.

Кроме того, в 21:04 мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО сбили три беспилотника, летевших на Москву, на место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что за минувшую ночь над Россией были сбиты 17 беспилотников Вооруженных сил Украины. Больше всего беспилотников — 13 — удалось перехватить и уничтожить над Калужской областью в период с 23:00 27 октября до 7:00 28 октября.

