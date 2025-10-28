Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:29, 28 октября 2025Россия

В Москве охранники клуба избили слепого из-за спора на фейсконтроле

В Митино в Москве охранники клуба избили слепого из-за спора на фейсконтроле
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Baza

В районе Митино в Москве охранники клуба «Руки Вверх!» избили посетитилей из-за спора на фейсконтроле. Один из гостей, участвоваших в потасовке, оказался слепым. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Компания друзей хотела отдохнуть в заведении. Часть мужчин были нетрезвыми, поэтому охранники отказались пропускать их в бар. Возникла ссора, которая быстро переросла в выяснение отношений на кулаках.

Впоследствии выяснилось, что в клуб также хотел попасть 37-летний горожанин — инвалид первой группы по зрению. После инцидента врачи зафиксировали у него перелом руки, сотрясение мозга и ожоги. Пострадавший отметил, что струя перцового баллончика попала ему в рот.

Мужчина с друзьями решили привлечь охрану бара к ответственности.

Ранее стало известно о массовой драке у гей-клуба (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в Басманном районе Москвы.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он умолял меня». Бывший генсек НАТО рассказал, как отказал Зеленскому в поддержке в 2022 году. Почему это произошло?

    Россияне бросились скупать один вид жилья

    Известная актриса показала без фильтров фигуру в бра-топе после похудения

    Юный россиянин готовил терракт против высокопоставленного сотрудника МВД

    Малкин обошел Овечкина и установил рекорд НХЛ

    Меркель уличили в отчитывании Мерца по одному поводу

    Девять самолетов изменили маршрут из-за беспилотника в аэропорту Европы

    Набиуллина пообещала снижать ключевую ставку весь год

    Расправившийся с 15 женщинами «кубанский Чикатило» подцепил опасную инфекцию

    Раскрыт простой способ улучшить самочувствие и уменьшить тревожность

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости