В Митино в Москве охранники клуба избили слепого из-за спора на фейсконтроле

В районе Митино в Москве охранники клуба «Руки Вверх!» избили посетитилей из-за спора на фейсконтроле. Один из гостей, участвоваших в потасовке, оказался слепым. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Компания друзей хотела отдохнуть в заведении. Часть мужчин были нетрезвыми, поэтому охранники отказались пропускать их в бар. Возникла ссора, которая быстро переросла в выяснение отношений на кулаках.

Впоследствии выяснилось, что в клуб также хотел попасть 37-летний горожанин — инвалид первой группы по зрению. После инцидента врачи зафиксировали у него перелом руки, сотрясение мозга и ожоги. Пострадавший отметил, что струя перцового баллончика попала ему в рот.

Мужчина с друзьями решили привлечь охрану бара к ответственности.

Ранее стало известно о массовой драке у гей-клуба (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в Басманном районе Москвы.