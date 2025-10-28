В России разъяснили принцип отбора людей в добровольческие формирования

Колесник: Добровольцы для защиты важных объектов будут из числа их работников

Добровольческие формирования, которые усилят защиту важных объектов в России, будут состоять в том числе из людей, которые хорошо знают их слабые места и специфику, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он уточнил, что охранять объекты будут и работники этих предприятий.

«Дело в том, что добровольцы будут проходить обучение. Количество добровольцев будет определяться исходя из того объекта, который они охраняют. (…) Это НПЗ [нефтеперерабатывающий завод], оборонные комплексы, объекты критической инфраструктуры, склады. Очень много объектов, которые надо охранять. Поэтому люди, которые знают эти объекты, будут присутствовать в добровольческих организациях», — сказал Колесник.

Добровольцев, которые уже понимают специфику объекта, обучат обращаться с оружием и объяснят основные азы защиты, уточнил депутат. Число людей, которых будут привлекать к добровольческой работе, будет зависеть от необходимости, пояснил Колесник.

Ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин поддержал идею о создании добровольческих формирований, которые усилят защиту важных объектов.

Ранее правительство России внесло на рассмотрение Государственной Думы законопроект о привлечении россиян, заключивших контракт о пребывании в резерве Вооруженных сил (ВС), к участию в специальных сборах для защиты критически важных объектов. В пояснительной записке указывается, что в настоящее время применение подразделений, укомплектованных резервистами, возможно лишь в период мобилизации или военного времени.