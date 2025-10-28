В России захотели ограничить число платных мест в вузах

Правительство России захотело ограничить число платных мест в вузах

Правительство России планирует ограничить число платных мест в высших учебных заведениях страны по 46 специальностям. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В их число войдут юридические и экономические направления, а также архитектура и нефтегазовое дело.

В Минобрнауки предложили определять число платных мест в вузах на основе среднего показателя студентов-платников в университете за последние два года. При этом если средний балл был меньше 50, то коммерческие места на данные направления не будут выделять.

