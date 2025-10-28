Россия
19:24, 28 октября 2025

В России захотели ограничить число платных мест в вузах

Правительство России захотело ограничить число платных мест в вузах
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Правительство России планирует ограничить число платных мест в высших учебных заведениях страны по 46 специальностям. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В их число войдут юридические и экономические направления, а также архитектура и нефтегазовое дело.

В Минобрнауки предложили определять число платных мест в вузах на основе среднего показателя студентов-платников в университете за последние два года. При этом если средний балл был меньше 50, то коммерческие места на данные направления не будут выделять.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин обратился к министру обороны Андрею Белоусову и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. Он предложил значительно увеличить число военно-учебных центров (ВУЦ) в гражданских вузах, чтобы справиться с нехваткой профессиональных офицерских кадров.

