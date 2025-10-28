В Российском футбольном союзе прокомментировали снижение доходов от букмекеров

РФС: Распределение букмекерских отчислений через РСФ не станет проблемой

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал новую систему распределения букмекерских отчислений через Российский спортивный фонд (РСФ). Его слова приводит «Коммерсантъ».

Митрофанов заявил, что этот механизм не станет проблемой для федераций. По его мнению, РФС не столкнется с трудностями: документы предусматривают прозрачные и эффективные механизмы расходования, учитывающие массовость спорта, популярность и количество проведения соревнований.

Генсек РФС отметил, что доля букмекерских отчислений ранее достигала до 30 процентов бюджета организации, однако федерация намерена сохранить все свои проекты, подавая заявки на финансирование в РСФ. Он добавил, что организация заранее предусмотрела переходный период и создала соответствующие финансовые резервы, чтобы избежать простоев в реализации проектов.

ЕРАИ перечисляет федерациям средства только со ставок на российские соревнования, а около 85 процентов остальных поступлений направляются в РСФ, которым руководит Михаил Дегтярев. Распределение средств фонда будет происходить на конкурсной основе.