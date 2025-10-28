В российском городе пожарные восстановили легендарные «Жигули» чемпиона

В Омске пожарные восстановили легендарные «Жигули» мастера спорта Заплатина

В омском пожарно-спасательном гарнизоне восстановили легендарные «Жигули» мастера спорта международного класса Георгия Заплатина. Об этом сообщает Telegram-канал «МЧС Омской области».

Начальник отряда Дмитрий Лисин поддержал идею своего заместителя Виталия Тюфягина о восстановлении поврежденного раритета. Специалисты перевезли автомобиль чемпиона и рекордсмена СССР в гараж и работали над ним в течение 1,5 года.

Состояние машины на тот момент мы оценивали как удовлетворительное, «на троечку». Георгий Иванович был очень аккуратным и дисциплинированным человеком. Автомобиль простоял долгое время во дворе, был не на ходу. Местами появилась ржавчина, которую мы счищали, полировали, красили, отремонтировали карбюратор. Восстановил кузов, отреставрировал салон и еще много чего сделал водитель восьмой части Роман Худорожко. Сейчас внешне машина выглядит точно так, как 37 лет назад Виталий Тюфягин заместитель начальника второго пожарно-спасательного отряда

По словам Тюфягина, в результате машина получила прозвище «Легенда 517». В салоне разместили старую фуражку и дыхательный аппарат Заплатина.

Рассматривается возможность установки отреставрированных «Жигулей» на манеже пожарно-прикладного спорта Омской области.

