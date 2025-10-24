Моя страна
18:34, 24 октября 2025

В российском регионе в МЧС появился новый пушистный сотрудник по кличке Рыжий

В МЧС Башкортостана появился новый пушистный сотрудник по кличке Рыжий
Екатерина Ештокина

Фото: Telegram-канал «@Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан»

В российском регионе в МЧС появился новый пушистный сотрудник по кличке Рыжий. Об этом сообщает Telegram-канал Ufa_rb.

По данным издания, рыжий кот появился на пороге пожарно-спасательной части номер 8 в Башкортостане три недели назад. По словам спасателей, они думали, что он поест и уйдет, однако кот остался. «Так у части появился свой пушистый талисман — Рыжий», — говорится в публикации.

На одном из размещенных снимков сотрудник держит помощника в руках. Также Рыжий был запечатлен около машины спасательной бригады.

Ранее в октябре брошенный в автобусе кот обрел нового хозяина. Житель Перми рассказал, что питомец полдня катался в автобусе, а в конце дня стало понятно, что его никто не ищет и с ним что-то нужно делать.

