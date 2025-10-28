В США предложили поражать дроны «Росомахами»

Textron предложила турбовинтовой самолет AT-6 в качестве средства борьбы с БПЛА

Американская компания Textron предложила использовать турбовинтовые штурмовики AT-6 Wolverine («Росомаха») в качестве средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщает Army Recognition.

Компания позиционирует «Росомаху» как универсальную платформу, которую можно использовать для поражения дронов и нанесения ударов по наземным целям. «Этот подход отражает растущий спрос на недорогие средства противовоздушной обороны и непосредственной поддержки, которые могут использоваться там, где реактивные истребители непрактичны или неэкономичны», — пишет издание.

Самолет получил обзорно-локационную станцию Wescam MX-15D для обнаружения объектов и целеуказания. Она позволяет использовать различное вооружение от крупнокалиберных пулеметов до управляемых бомб и ракет. В частности, «Росомаха» способна вести огонь относительно дешевыми ракетами APKWS II, которые используют для борьбы с дронами.

В июле издание TWZ писало, что штурмовики A-10 Thunderbolt II, от которых отказываются Военно-воздушные силы США, можно вооружить ракетами APKWS II для борьбы с беспилотниками.