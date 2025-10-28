Силовые структуры
13:01, 28 октября 2025Силовые структуры

Верховный суд России определился с понятием «женщина»

ВС РФ постановил заменить женщин-военнослужащих на военнослужащих женского пола
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Верховный суд России определился с тем, как называть женщин-военнослужащих. Об этом со ссылкой на проект постановления суда сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в проекте постановления сказано, что выражение «женщины-военнослужащие» необходимо заменить на «военнослужащие женского пола». Этот пункт постановления поясняет порядок прохождения службы женщин с малолетними детьми и беременных.

Ранее в России захотели учредить День защитницы Отечества. С инициативой отмечать День женщин-военнослужащих 29 сентября выступил руководитель межрегионального общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов.

