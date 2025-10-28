Ценности
17:45, 28 октября 2025

Внешность Виктории Бекхэм на прогулке раскритиковали в сети

Екатерина Ештокина

Фото: SBCH / BACKGRID / Legion-media

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм вышла на прогулку и была раскритикована в сети за внешний вид. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

51-летняя знаменитость вышла в свет с супругом, футболистом Дэвидом Бекхэмом, и его родителями. Для данного случая звезда выбрала прямые джинсы с высокой посадкой и белую футболку, которую она заправила в штаны.

Помимо этого, Бекхэм надела синюю бейболку, повесив на плечо массивную коричневую сумку. В то же время ее родственники выбрали аналогичные изделия.

Пользователи сети не оценили внешность артистки в комментариях под материалом. «Скучно», «Вика, вероятно, обедала воздухом», «Это вряд ли можно назвать стилем. Бейсболки сейчас в моде?» — написали они.

Ранее в октябре Виктории Бекхэм посоветовали уменьшить грудь ради карьеры. По словам телезвезды, силиконовые импланты, наращенные волосы и откровенные наряды были частью ее образа.

