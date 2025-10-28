Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:30, 28 октября 2025Россия

Врач объяснил версию заражения гепатитом 167 пациентов российского онкодиспансера

Врач Черемушкин: Онкопациенты на Камчатке могли заразиться через растворы
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Источником заражения пациентов онкодиспансера на Камчатке, у которых диагностировали гепатит, могли быть растворы, которые им вводили, либо инструменты, которые не были обработаны или были повторно использованы. Версию о заражении инфекцией объяснил кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин, его слова приводит aif.ru.

«Это могло произойти либо в процедурном кабинете, либо там, где производится внутривенное введение препаратов шприцевыми инфузоматами, либо просто с помощью капельницы. То есть источником заражения могли быть растворы, которые вводили, либо инструментарий, не обработанный или повторно использованный», — объяснил онколог.

Он предположил, что врачи могли не выполнить санэпиднормы. Подобные случаи, как правило, связаны с ошибкой персонала, добавил Черемушкин.

Ранее губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что число пациентов, которые заразились гепатитом в онкодиспансере на Камчатке, возросло и составило 167 человек. До этого сообщалось о 50 заразившихся.

Вспышка гепатита в медицинском учреждении на Камчатке произошла в январе 2025 года. Тогда сообщалось о десятках заболевших, которые, по данным следствия, заразились после прохождения КТ с контрастированием. Предварительно, именно в кабинете КТ находился очаг инфекции.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» умер после долгой борьбы с раком. Что он сказал в последнем обращении?

    Раскрывший секретные фронтовые карты командир ВСУ потребовал извинений

    Невзоров пожаловался на русскую эмиграцию

    Россиянам раскрыли способ вернуть деньги после аннулирования жилищной сделки

    Уголовник наказал россиянку за отказ познакомиться

    В Москве женщина превратила квартиру в свалку и приют для кошек

    Уставший тигр показал россиянам любимые позы для сна и попал на видео

    Врач назвала настоящую причину цистита

    Премьер Дании не смогла ответить на вопрос про неопознанные дроны

    Samsung представила смартфон с тройным экраном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости