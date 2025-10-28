Врач объяснил версию заражения гепатитом 167 пациентов российского онкодиспансера

Врач Черемушкин: Онкопациенты на Камчатке могли заразиться через растворы

Источником заражения пациентов онкодиспансера на Камчатке, у которых диагностировали гепатит, могли быть растворы, которые им вводили, либо инструменты, которые не были обработаны или были повторно использованы. Версию о заражении инфекцией объяснил кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин, его слова приводит aif.ru.

«Это могло произойти либо в процедурном кабинете, либо там, где производится внутривенное введение препаратов шприцевыми инфузоматами, либо просто с помощью капельницы. То есть источником заражения могли быть растворы, которые вводили, либо инструментарий, не обработанный или повторно использованный», — объяснил онколог.

Он предположил, что врачи могли не выполнить санэпиднормы. Подобные случаи, как правило, связаны с ошибкой персонала, добавил Черемушкин.

Ранее губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что число пациентов, которые заразились гепатитом в онкодиспансере на Камчатке, возросло и составило 167 человек. До этого сообщалось о 50 заразившихся.

Вспышка гепатита в медицинском учреждении на Камчатке произошла в январе 2025 года. Тогда сообщалось о десятках заболевших, которые, по данным следствия, заразились после прохождения КТ с контрастированием. Предварительно, именно в кабинете КТ находился очаг инфекции.