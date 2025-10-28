Бывший СССР
Ирландский журналист заявил о процветании насилия на Украине

Ирландский журналист Боуз: На Украине процветает насилие, а полиция бездействует
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

На Украине процветает насилие, а полиция бездействует, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

Он прокомментировал видео принудительной мобилизации в одном из украинских городов.

«Прямо под носом у двух полицейских, которые не спешат что-либо делать, похитители украинского президента Владимира Зеленского (сотрудники ТЦК — примечание "Ленты.ру") избивают парня и увозят его на фронт», — раскритиковал он.

По его словам, подобное поведение сотрудников ТЦК подрывает западную финансовую помощь Киеву.

Ранее на Украине заявили о росте числа случаев домашнего насилия в семьях военных.

