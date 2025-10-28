Зеленский назвал желаемый срок начала экспорта украинского оружия

Зеленский сообщил, что хочет начать экспорт украинского оружия в ноябре

Киев хочет начать экспорт украинского оружия в ноябре. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает издание «Страна.ua» в Telegram.

«Программу контролируемого экспорта нашего оружия нужно запустить уже в следующем месяце», — сообщил Зеленский.

Вместе с тем украинский лидер потребовал полностью выполнить план по производству и поставке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующую задачу он поставил министру обороны Украины Денису Шмыгалю.

Ранее военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев оценил эффективность «стены дронов» Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, она лишь частично сработала для сдерживания российских подразделений.