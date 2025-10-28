Силовые структуры
10:21, 28 октября 2025Силовые структуры

Желавшая защитить себя пенсионерка расправилась с россиянином

В Тюменской области пенсионерка убила мужчину из-за непристойного предложения
Варвара Митина (редактор)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Тюменской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 73-летней жительницы города Ишима, которая расправилась с 54-летним мужчиной. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Пенсионерка арестована. В ближайшее время ее дело будет передано в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 22 сентября пожилая женщина и ее знакомый выпивали в квартире и поссорились. По словам обвиняемой, в какой-то момент мужчина сделал ей предложение непристойного характера. Желая защитить себя, женщина схватила нож и не менее трех раз ударила мужчину в область грудной клетки и бедра. Пострадавший не выжил.

Ранее в Ростовской области правоохранители нашли преступника, который расправился с 23-летней местной жительницей более 20 лет назад.

