Жителей российского региона предупредили о тяжелой зиме

Губернатор Гладков: Зима в Белгороде будет тяжелой из-за нехватки генераторов

Зима в Белгородской области будет тяжелой из-за нехватки генераторов для отопления жилых домов. Об этом предупредил жителей российского региона губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Продолжаем получать помощь, формируя резервную генерацию в рамках подготовки, судя по всему, к тяжелой зиме», — рассказал глава области. По словам Гладкова, Белгородской области активно помогают и главы других российских регионов.

Так, десять генераторов, которые помогут жителям согреться зимой, направил губернатор Омской области Виталий Хоценко. Эти устройства установят в приграничных муниципалитетах, уточнил Гладков. Помимо этого, на покупку генераторов выделили дополнительные 2,3 миллиарда рублей из резервного фонда.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер пообещал всем россиянам аномально холодную зиму. Так, температура воздуха может опуститься до минус 25 градусов Цельсия во всей европейской части России, от Мурманской области до Краснодарского края, спрогнозировал глава компании.