Анна Пересильд заявила о ссорах с одноклассниками

Актриса Анна Пересильд заявила, что получила порцию негатива от одноклассников
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Актриса Анна Пересильд, известная своей ролью в сериале «Слово пацана» и фильме «Алиса в Стране чудес», рассказала о негативе со стороны одноклассников. Об этом она рассказала в шоу «Кино в деталях».

16-летняя артистка в беседе с Федором Бондарчуком призналась, что у нее непростые отношения со сверстниками.

«Может не стоит говорить, но я снова получила порцию негатива, сказали: "Кто и когда тебя буллил? Никогда не было такого". Якобы ни с кем не здороваюсь, зазвездилась. А я вежливая, здороваюсь со всеми», — сообщила Анна.

Пересильд также отметила, что звездная болезнь ее не коснулась: «Я этого не почувствовала, никто из близких и друзей тоже. Надеюсь, и не столкнусь», — добавила она.

Ранее стало известно, что психолог Мариана Абравитова прокомментировала роман популярного российского певца Вани Дмитриенко и дочери актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анны Пересильд.

