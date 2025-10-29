Наука и техника
Наушники Apple вызвали кровь из ушей

Владельцы наушников Apple рассказали о крови из ушей после использования AirPods
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: @Lyao1235 / Reddit

Владельцы наушников AirPods Pro 3 пожаловались, что гарнитура Apple может наносить травмы. Об этом сообщает профильный журнал Headphonesty.

Некоторые обладатели нового аудиоустройства рассказали о том, что после использования гаджета обнаружили кровь на силиконовых насадках девайса. Вероятно, созданные из мягкого материала амбушюры могут царапать внутренние стенки ушной раковины. Вышедший неделю назад пост с подобной жалобой на Reddit от пользователя под ником lyao1235 набрал почти 500 лайков и больше 100 комментариев.

Журналисты Headphonesty отметили, что похожие сообщения стали появляться и сразу после выхода AirPods Pro 3 в продажу, и спустя месяц после релиза гаджета. Некоторые комментаторы предположили, что проблема заключается в острых краях насадок. Один из авторов, представившись медиком, заметил, что гарнитура оказывает давление на стенку ушного канала, оставляя на нем пролежни. Они появляются из-за ограничения кровообращения.

Новый недостаток гарнитуры уже назвали Bloodgate — по аналогии со скандалом со смартфонами Apple Bendgate, которые имели недостаточно прочный корпус. Журналисты обратили внимание, что многим пострадавшим удалось сдать наушники в магазин Apple и получить деньги обратно.

Ранее инсайдеры рассказали, что в честь 20-летия iPhone корпорация Apple выпустит смартфон без кнопок. Их заменят сенсорные панели.

