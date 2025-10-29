Боец СВО несколько километров прополз со спасенной им украинской девочкой в вещмешке

Участник специальной военной операции (СВО) из Казани Марат Ганиев спас украинскую девочку и на себе доставил ее в безопасное место. Об этом сообщает газета «Республика Татарстан».

По словам бойца, во время боя он, чтобы скрыться от украинского дрона, наугад выбил дверь ближайшего дома. В одном из углов он заметил девочку.

В углу маленькая девочка сидит, малышка лет трех-четырех. В каком-то стареньком не то платьишке, не то халате, рядом — нехитрые игрушки. Вокруг, за стенами дома — грохот, дым, идет жаркий бой, взрываются снаряды, свистят пули Марат Ганиев российский солдат, участник спецоперации

Солдат признался, что не ожидал увидеть ребенка в зоне активных боевых действий. Он вытряс почти все содержимое из своего вещмешка, посадил в него девочку и с нею за спиной пополз к российским позициям. В пути девочка развеселилась и начала хлопать мужчину ладонями по шлему. Чтобы занять ее, солдат стал подкармливать спутницу хлебным мякишем. В расположении он принес девочку к командиру, тот дал ей имя — Марта, в честь спасшего ее бойца.

Узнать о том, как сложилась судьба девочки, солдату не удалось. Марата Ганиева не стало 27 июня 2024 года. Записанную с его слов историю журналистам рассказала его сестра.

Ранее подарок ребенка спас жизнь другому участнику СВО. Плюшевого тигренка девочка подарила солдату в церкви. Вернувшись на фронт, он носил тигренка в кармане. Однажды, выронив талисман, боец наклонился за ним — это спасло его от смерти.