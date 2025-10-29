Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:19, 29 октября 2025Россия

Боец СВО несколько километров прополз со спасенной им украинской девочкой в вещмешке

Боец СВО Ганиев спас девочку с Украины, вынеся ее в вещмешке за спиной
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Участник специальной военной операции (СВО) из Казани Марат Ганиев спас украинскую девочку и на себе доставил ее в безопасное место. Об этом сообщает газета «Республика Татарстан».

По словам бойца, во время боя он, чтобы скрыться от украинского дрона, наугад выбил дверь ближайшего дома. В одном из углов он заметил девочку.

В углу маленькая девочка сидит, малышка лет трех-четырех. В каком-то стареньком не то платьишке, не то халате, рядом — нехитрые игрушки. Вокруг, за стенами дома — грохот, дым, идет жаркий бой, взрываются снаряды, свистят пули

Марат Ганиевроссийский солдат, участник спецоперации

Солдат признался, что не ожидал увидеть ребенка в зоне активных боевых действий. Он вытряс почти все содержимое из своего вещмешка, посадил в него девочку и с нею за спиной пополз к российским позициям. В пути девочка развеселилась и начала хлопать мужчину ладонями по шлему. Чтобы занять ее, солдат стал подкармливать спутницу хлебным мякишем. В расположении он принес девочку к командиру, тот дал ей имя — Марта, в честь спасшего ее бойца.

Узнать о том, как сложилась судьба девочки, солдату не удалось. Марата Ганиева не стало 27 июня 2024 года. Записанную с его слов историю журналистам рассказала его сестра.

Ранее подарок ребенка спас жизнь другому участнику СВО. Плюшевого тигренка девочка подарила солдату в церкви. Вернувшись на фронт, он носил тигренка в кармане. Однажды, выронив талисман, боец наклонился за ним — это спасло его от смерти.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Рио-де-Жанейро в огне». Рейд полиции против могущественной банды в Бразилии закончился бойней с десятками жертв. Как это было?

    Литва решила закрыть границу с Белоруссией

    Путин заявил о готовности остановить боевые действия на двух участках в зоне СВО

    Российский проект по сжижению газа заморозили

    Названы роковые последствия жары

    Описано влияние ИИ на популярность стримингов

    Офис Тихановской выступил против закрытия границы Литвы с Белоруссией

    Цветной металл рекордно подорожал из-за перебоев с поставками

    Распутина пожаловалась на яростную ненависть со стороны детей своего мужа

    Вылов рыбы в России заметно просел

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости