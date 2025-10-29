Из жизни
17:42, 29 октября 2025Из жизни

Больная женщина вышла замуж ради почки и влюбилась в мужа

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

В Китае брак по расчету между тяжелобольными людьми привел к настоящей любви. Об этом сообщает South China Morning Post.

В 2013 году 24-летней Ван Сяо диагностировали уремию. Врачи сообщили, что ей необходима пересадка почки, однако ни у кого из родных Ван не было нужной группы крови. Тогда ей посоветовали найти больного раком пациента и предложить ему брак в обмен на почку. Женщина опубликовала объявление в одной из тематических групп в соцсетях. На него отозвался 27-летний Юй Цзяньпин, больной миеломой.

Ван вышла замуж за Юя: он обещал передать ей почку после смерти, а она обязалась заботиться о муже и его пожилом отце. Однако со временем молодые люди поняли, что им хорошо вместе. Вскоре они осознали, что по-настоящему влюбились друг в друга.

Ван даже организовала небольшой бизнес по продаже цветов, чтобы собрать деньги на операцию по пересадке костного мозга для мужа. Вскоре она сумела заработать нужную сумму, и Юя прооперировали. К лету 2014 года его состояние стабилизировалось, рецидивы прекратились. Здоровье Ван тоже улучшилось — она стала нуждаться в диализе лишь раз в месяц вместо двух раз в неделю, что позволило отказаться от первоначального плана с трансплантацией.

В 2015 году пара провела торжественную свадебную церемонию, а их история легла в основу фильма «Вива ла Вида», который вышел в 2024 году и собрал в прокате 276 миллионов юаней (около 3,1 миллиарда рублей). Супруги открыли собственный цветочный магазин в городе Сиань, который держат до сих пор.

Ранее сообщалось, что 10-летний мальчик из провинции Аньхой на востоке Китая сдал кровь 30 раз и перенес операцию ради спасения жизни больной лейкемией матери. Первоначальный анализ крови показал, что из всех членов семьи ребенок является единственным донором, который может пожертвовать стволовые клетки для матери.

.
