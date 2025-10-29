Буйная туристка сломала мебель в номере и выбросила телевизор в окно отеля в Европе

Cronica Balear: 29-летняя туристка выбросила телевизор из окна отеля на Майорке

Отдыхавшая на острове в Европе туристка впала в буйство и сломала мебель в своем номере. Об этом сообщило издание Cronica Balear.

По данным источника, персонал одной из гостиниц курорта Магалуф на Майорке, Испания, сообщил полиции о буйной 29-летней путешественнице из Великобритании. Женщина сорвала с петель дверцу шкафа, бросила на пол холодильник и выбросила телевизор в окно.

При появлении сотрудников гражданской гвардии британка повела себя агрессивно, оказала им сопротивление, но в итоге была арестована. Ей предъявили обвинения в порче имущества отеля. Вскоре туристка предстанет перед судом.

Ранее туристку бросили в тюрьму с 300 мужчинами в Турции. Мать 12-летней дочери выпила несколько коктейлей и случайно разбила стеклянную дверь душевой кабинки в номере отеля.