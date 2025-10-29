Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:18, 29 октября 2025Путешествия

Буйная туристка сломала мебель в номере и выбросила телевизор в окно отеля в Европе

Cronica Balear: 29-летняя туристка выбросила телевизор из окна отеля на Майорке
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Ivanb.photo / Shutterstock / Fotodom

Отдыхавшая на острове в Европе туристка впала в буйство и сломала мебель в своем номере. Об этом сообщило издание Cronica Balear.

По данным источника, персонал одной из гостиниц курорта Магалуф на Майорке, Испания, сообщил полиции о буйной 29-летней путешественнице из Великобритании. Женщина сорвала с петель дверцу шкафа, бросила на пол холодильник и выбросила телевизор в окно.

Материалы по теме:
«Будь там очень осторожен» Чем заняться простому туристу из России на мексиканском курорте для богачей и знаменитостей
«Будь там очень осторожен»Чем заняться простому туристу из России на мексиканском курорте для богачей и знаменитостей
28 апреля 2022
«У них вовсю играют гормоны» Россиянки за границей активно знакомятся с иностранцами. Что их поражает на свиданиях?
«У них вовсю играют гормоны»Россиянки за границей активно знакомятся с иностранцами. Что их поражает на свиданиях?
11 марта 2024

При появлении сотрудников гражданской гвардии британка повела себя агрессивно, оказала им сопротивление, но в итоге была арестована. Ей предъявили обвинения в порче имущества отеля. Вскоре туристка предстанет перед судом.

Ранее туристку бросили в тюрьму с 300 мужчинами в Турции. Мать 12-летней дочери выпила несколько коктейлей и случайно разбила стеклянную дверь душевой кабинки в номере отеля.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Способность ВСУ отстоять Купянск оценили

    В США оценили финансовые потери из-за шатдауна

    Российская соцсеть запустила обучающий курс

    Появились подробности о деле Аглаи Тарасовой

    Решена судьба принадлежащего экс-чиновнику имущества на десятки миллионов рублей

    Мужчина быстро постарел в 35 лет из-за простой и неочевидной болезни

    Звездные друзья бросили Романа Попова на фоне тяжелой болезни

    Министр обороны Бельгии ответил на призывы не опасаться Россию

    Сотни туристов оказались в ловушке на полыхающем судне на реке Нил

    Android-приложения заставят скачивать по паспорту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости