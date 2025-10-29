Число пострадавших в ДТП с автобусом на российской трассе детей выросло

Ставропольский губернатор Владимиров: Число пострадавших в ДТП детей выросло

В Ставропольском крае выросло число детей, пострадавших в ДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем. Об этом сообщил губернатор российского региона Владимир Владимиров в Telegram-канале.

«Сегодня на федеральной трассе в районе Минеральных Вод в микроавтобус, перевозивший 18 детей, сзади врезался легковой автомобиль. По оперативной информации, семеро ребят пострадали, сейчас они направлены в Минераловодскую районную больницу», — написал он.

Глава края поручил министру здравоохранения региона Юрию Литвинову проконтролировать оказание медицинской помощи пострадавшим детям.

О ДТП в Минераловодском округе стало известно ранее 29 октября. Изначально сообщалось о четверых пострадавших. Водителя легкового автомобиля спасти не удалось.