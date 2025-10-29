Диетологи назвали список самых полезных консервов

Диетолог Ладлэм-Рейн назвала консервированные помидоры рекордсменом по пользе

Консервы пользуются незаслуженно плохой репутацией, считают диетологи Никола Ладлэм-Рейн и Эмма Шафкат. Список самых полезных консервированных продуктов они назвали в беседе с Daily Mail.

Рекордсменом по полезным свойствам Ладлэм-Рейн считает консервированные помидоры. По ее словам, в них содержится вещество под названием ликопин, которое является мощным антиоксидантом, снижает риск развития рака простаты, легких и желудка, а также оказывает защитное действие при сердечно-сосудистых заболеваниях. «При этом в консервированных помидорах ликопина больше, чем в свежих», — подчеркнула она.

Также диетолог посоветовала включить в рацион консервированные персики, ананасы или другие фрукты. Она уточнила, что витамина С в них меньше, чем в свежих, зато много витаминов А и Е.

Шафкат добавила, что всегда держит дома несколько банок консервированной скумбрии и сардин. Она указала, что такие консервы не надо готовить, при этом они являются полноценными источниками кальция и омега-3 — жирных кислот.

Еще одним полезным вариантом она назвала консервы с бобовыми. Нут, чечевица, фасоль и горох содержат много белка, железа, витамина С и других полезных микроэлементов. К тому же, отметила диетолог, их легко включить в рацион, добавляя несколько ложек к любым блюдам.

