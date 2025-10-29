Интернет и СМИ
17:59, 29 октября 2025Интернет и СМИ

Дуров анонсировал запуск нового проекта

Основатель Telegram Дуров анонсировал запуск децентрализованной сети Cocoon с ИИ
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Albert Gea / Reuters

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров анонсировал запуск нового проекта — децентрализованной сети Cocoon, которая объединит технологии искусственного интеллекта (ИИ) и блокчейна TON. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал Дуров, новый проект позволит владельцам графических процессоров предоставлять свои вычислительные мощности для майнинга Toncoin. По его словам, благодаря Cocoon разработчики смогут подключать приложения к доступным вычислительным мощностям. При этом пользователи будут сохранять полную конфиденциальность во время работы с ИИ-продуктами, уточнил он.

Первым крупным клиентом сети станет Telegram. Запуск Cocoon запланирован на ноябрь.

