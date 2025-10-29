Два человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ в российском регионе

Два мирных жителя пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области

Два мирных жителя пострадали при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

Он сообщил, что в селе Нижнее Березово-Второе FPV-дрон сдетонировал о землю. Мужчину, получившего осколочные ранения головы и ног, вывезли бойцы самообороны и передали его бригаде скорой помощи. Также в результате атаки беспилотника в селе Замостье пострадала женщина. Она была госпитализирована в городскую больницу.

Ранее Министерство обороны РФ писало, что в период с 15:00 до 21:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника над территорией Белгородской области, один — над Республикой Крым.