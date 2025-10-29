Мир
08:35, 29 октября 2025Мир

Франция обратилась за помощью в понимании психологии россиян

Politico: Франция захотела понять психологию россиян
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Франция обратилась к странам Северной и Восточной Европы для того, чтобы лучше понять психологию россиян. Об этом сообщает Politico со ссылкой на французских чиновников.

«Французские власти обращаются к таким странам, как Эстония, Польша, Финляндия и Швеция, чтобы лучше понять менталитет россиян», — сказано в сообщении.

По мнению официальных лиц, Париж должен стремиться перенять опыт «прифронтовых стран», многие из которых десятилетиями находились под советским влиянием.

Ранее во Франции выразили обеспокоенность растущими пророссийскими и антиамериканскими настроениями в обществе. «Во Франции царит неоднозначная атмосфера, где примитивный антиамериканизм порой зеркально перерастает в пророссийские настроения», ― заявил французский военный офицер на условиях анонимности.

