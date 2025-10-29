Бывший СССР
Генералы выступили против Пашиняна по одному вопросу

Hraparak: Генералы выступили против решения Пашиняна о сокращении срочной службы
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Grigory Sysoev / Reuters

Генералы Вооруженных сил Армении выступили против решения премьер-министра республики Никола Пашиняна о сокращении срочной воинской службы с двух лет до полутора. Об этом пишет газета Hraparak со ссылкой на неназванные источники.

«По нашей информации, в Генеральном штабе настроены против подобного изменения, считая, что столь значительное сокращение срока службы приведет к уменьшению численности армии и, как следствие, создаст дополнительные риски», — пишет издание.

При этом, уточняет газета, партия Пашиняна «Гражданский договор» желает принять законопроект в ускоренном темпе. Премьер анонсировал решение 21 октября, добавив, что оно вступит в силу с 1 января 2026 года. До этого планировалось ввести сокращение воинской службы летом, уточняет Пашинян.

Ранее Никол Пашинян заявил, что Армения не знакома со значением явления «мир». По его словам, республика жила в состоянии конфликта весь свой период независимости.

