01:24, 29 октября 2025

Главу офиса Зеленского обвинили в препятствовании урегулированию на Украине

TAC: Ермак препятствует дипломатическому урегулированию на Украине
Марина Совина (ночной редактор)
Издание The American Conservative (TAC) обвинило главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака в препятствовании дипломатическому урегулированию конфликта.

Как отметили журналисты, политик использует огромное влияние в украинском правительстве для того, чтобы контролировать поток и информации между Киевом и Западом. Кроме того, он придерживается жесткой переговорной позиции и продвигает ее, несмотря на то, что многие аналитики считают ее контрпродуктивной.

«Несмотря на все успехи Ермака в обеспечении поддержки Запада, его махинации, видимо, снизили вероятность любого будущего дипломатического урегулирования с Россией. А без мирного урегулирования Украина вряд ли сохранится как суверенное и демократическое, пусть и усеченное, государство», — говорится в публикации.

Автор статьи призвал президента США Дональда Трампа «время от времени направлять свое недовольство» в том числе и в адрес главы офиса Зеленского.

В начале октября Ермак пригрозил разрушить инфраструктуру России. По его словам, Москва должна понимать, что в ответ на удары по Украине Киев может также нанести значительный урон.

