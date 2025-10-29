Главу российского района увезли к следователю из-за строительства школы

СК возбудил дело против главы района Хакасии за ущерб при строительстве школы

Главу Аскизского района Хакасии задержали в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий при строительстве школы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По версии следствия, в марте 2022 года администрация района заключила контракт со строительной компанией на возведение школы стоимостью 1,1 миллиарда рублей. Несмотря на отставание подрядчика в плане строительства, подозреваемый увеличил аванс по контракту с 10 до 90 процентов. В итоге школа не сдана в срок. Ущерб бюджету превысил 460 миллионов рублей.

Решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения.

