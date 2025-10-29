Россия
06:48, 29 октября 2025

«Грубейшая дискриминация»: в столовой Азова детей делили на «малоимущих» и «СВО». В инцидент пришлось вмешаться властям

Слюсарь назвал таблички в школьной столовой в Азове грубейшей дискриминацией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В городе Азов Ростовской области произошел инцидент, вызвавший бурную реакцию общественности и многочисленные комментарии властей: в столовой на столах были установлены таблички: «Малоимущие» и «СВО».

Пользователи сети обратили внимание на то, что на столе для «малоимущих» еда была гораздо менее питательной, чем на остальных, и призвали руководство региона разобраться в произошедшем. На фото видно, что на столе с надписью «СВО» стоят блюда с пюре и мясом, а на столе «для малоимущих» — только бульон или манная каша.

В ситуацию вмешался губернатор

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что подобные действия являются недопустимыми.

Подобные действия — очевидная и грубейшая дискриминация. Сложно даже представить, насколько дискомфортно чувствовали себя ребята

Юрий Слюсарьгубернатор Ростовской области

Глава региона подчеркнул, что не должно быть никаких разделений детей по социальному, имущественному или любому другому признаку. Каждый ребенок имеет право на равное и уважительное отношение, напомнил он.

Директору школы объявлен выговор, заявил Слюсарь. Также дополнительно он поручил разобраться с подрядчиком и поставил на особый контроль замгубернатора Андрея Фатеева организацию питания в школах.

Миронов назвал таблички апартеидом и сегрегацией

Лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов беседе с Life.ru охарактеризовал ситуацию как «настоящую сегрегацию и апартеид».

Честно говоря, я в шоке. Это не просто неуважение к детям из малоимущих семей, это самая настоящая сегрегация и апартеид

Сергей Миронов лидер СЗРП

Парламентарий отметил, что семьям участников СВО необходимо оказывать поддержку, но отдельные столы для них с другим меню — это недопустимая провокация. Депутат уверен, что прокуратура обязательно наведет с этим порядок.

Директора школы уволили после скандала

Директора школы в Азове уволили после скандала с табличками. Об этом сообщил глава города Дмитрий Устименко.

Вряд ли человек здравомыслящий может это спокойно прокомментировать. Это яркий пример того, что нет пределов человеческой глупости

Дмитрий Устименкоглава Азова

Устименко уточнил, что директора образовательной организации уже уволили, и извинился за сотрудников, которые допустили ситуацию. Чиновник пообещал урегулировать проблему. «Все будут питаться одинаково», — заключил он.

Цены на питание в столовой поднимут

В администрации города проинформировали, что после инцидента цены на питание в школьной столовой для детей из малообеспеченных семей повысятся.

Как сообщила начальник Управления образования города Азова Елена Мирошниченко, стоимость питания для учащихся 5-11 классов из данной льготной категории сравняется со стоимостью обеда ребят из многодетных семей и семей участников СВО.

Для всех трех названных льготных категорий горячие обеды будут рассчитываться, исходя из одинаковой цены. Сейчас она составляет 81 рубль 12 копеек в день.

