23:22, 29 октября 2025Экономика

На продажу выставлена квартира Бобби Кеннеди

NYP: Нью-Йоркская квартира Бобби Кеннеди выставлен на продажу за $ 1,8 млн
Виктория Клабукова

Фото: Neil Libbert / Getty Images

Квартира, в которой некогда жил один из братьев Кеннеди, ищет нового хозяина. Она выставлено на продажу впервые за более чем полвека, пишет New York Post (NYP).

На торги выставлены угловые апартаменты в кооперативном доме у залива Ист-Ривер в Нью-Йорке. Их оценили в 1,79 миллиона долларов (142 миллиона рублей). Квартиру на 14-м этаже Бобби Кеннеди приобрел здесь в 1965 году, будучи еще сенатором. Переезд, однако, не состоялся: Кеннеди с женой и девятью детьми остались жить на семейной ферме в Вирджинии. Спустя три года трагедия заставила Этель Кеннеди избавиться от нью-йоркской резиденции, тогда сделку закрыли за 175 тысяч долларов.

Апартаменты занимают 186 квадратных метров, на них разместились три спальни и столько же ванных. Квартира открывается фойе, которое в свою очередь ведет в гостиную. Интерьеры практически не были тронуты больше пятидесяти лет и напоминают о стиле середины прошлого века. В ванных комнатах сохранился оригинальный мрамор, а на кухне стоит все та же духовка, что и 53 года назад. Комнаты заливает светом благодаря панорамным окнам, заменяющим собой стены. Из окон открывается вид на сад Организации Объединенных Наций и воды залива.

Ранее в продажу поступил особняк по соседству с летней резиденцией 35-го президента США Джона Кеннеди. За историческую усадьбу «Порт Вью» в Массачусетсе просили 19,8 миллиона долларов.

