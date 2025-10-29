Телезвезда Ким Кардашьян применила интимную смазку, чтобы надеть кожаные штаны

Американская телезвезда Ким Кардашьян нашла необычное применение интимной смазке. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok.

45-летняя предпринимательница поделилась видео с подготовки к выходу в свет. На размещенных кадрах видно, как во время работы визажиста она общалась по FaceTime со своей подругой, актрисой Наоми Уоттс, которая находилась в соседней комнате. Кардашьян сообщила собеседнице, что у нее произошел конфуз с кожаными штанами. Оказалось, что она не может их надеть. «Модная чрезвычайная ситуация! Мне нужна смазка для моих штанов. У тебя есть?» — сказала знаменитость.

Уоттс отреагировала на просьбу подруги. «Уже отправляю! А можно ее передать вместе с мужчиной? Или это слишком странно?» — с иронией отметила она.

Получив посылку, Кардашьян села на пол и начала наносить на ноги смазку. После этого ей с легкостью удалось надеть свои кожаные штаны.

Ранее Кардашьян раскрыла имя носящей лобковые парики ее бренда Skims звезды.