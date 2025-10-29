Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
21:15, 29 октября 2025Ценности

Ким Кардашьян нашла необычное применение интимной смазке

Телезвезда Ким Кардашьян применила интимную смазку, чтобы надеть кожаные штаны
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @kimkardashian / TikTok

Американская телезвезда Ким Кардашьян нашла необычное применение интимной смазке. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok.

45-летняя предпринимательница поделилась видео с подготовки к выходу в свет. На размещенных кадрах видно, как во время работы визажиста она общалась по FaceTime со своей подругой, актрисой Наоми Уоттс, которая находилась в соседней комнате. Кардашьян сообщила собеседнице, что у нее произошел конфуз с кожаными штанами. Оказалось, что она не может их надеть. «Модная чрезвычайная ситуация! Мне нужна смазка для моих штанов. У тебя есть?» — сказала знаменитость.

Уоттс отреагировала на просьбу подруги. «Уже отправляю! А можно ее передать вместе с мужчиной? Или это слишком странно?» — с иронией отметила она.

Получив посылку, Кардашьян села на пол и начала наносить на ноги смазку. После этого ей с легкостью удалось надеть свои кожаные штаны.

Ранее Кардашьян раскрыла имя носящей лобковые парики ее бренда Skims звезды.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД прокомментировали угрозы министра обороны Бельгии «стереть Москву с карты мира»

    Отец Маска был впечатлен заявлением Путина

    Над двумя регионами России сбили украинские беспилотники

    Названы впечатлившие отца Илона Маска города России

    Ким Кардашьян нашла необычное применение интимной смазке

    В российском регионе неожиданно исчезло озеро

    Офицер ВСУ прочитал агитационную листовку и приказал солдатам сдаться

    США сняли санкции с Додика

    Найдена разгадка самого известного шифра в мире. Почему он 35 лет не давался даже спецслужбам, хотя решение лежало у всех на виду

    Самая красивая девушка России рассказала об отношении на международном конкурсе красоты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости