09:05, 29 октября 2025Наука и техника

Космонавты устранили нештатную ситуацию и завершили выход в открытый космос

«Роскосмос»: Космонавты Рыжиков и Зубрицкий завершили выход в открытый космос
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Roscosmos / Reuters

Космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий завершили выход в открытый космос. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация.

Внекорабельная деятельность (ВКД) продлилась 6 часов и 54 минуты и завершилась сегодня, 29 октября, в 00:12 по московскому времени. За бортом Международной космической станции (МКС) космонавты, в частности, провели монтаж импульсного плазменного инжектора и очистили иллюминатор российского модуля «Наука».

Как сообщил ТАСС ведущий инженер-испытатель Ракетно-космической корпорации «Энергия» Максим Зайцев, в ходе ВКД космонавты устранили внештатную ситуацию, выявленную в работе аппаратуры эксперимента «Экран-М» по выращиванию полупроводниковых материалов в невесомости.

Выход космонавтов за борт МКС начался вчера, 28 октября, в 17:19 московского времени.

До этого космонавты Рыжиков и Зубрицкий выходили за борт МКС в открытый космос 16 октября.

