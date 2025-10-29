Путешествия
09:38, 29 октября 2025Путешествия

Круизный лайнер «Владимир Жириновский» начнет курсировать в России

Круизный лайнер «Владимир Жириновский» прибыл в Санкт-Петербург для достройки
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Круизный лайнер «Владимир Жириновский» прибыл в Санкт-Петербург для достройки и начнет курсировать в России уже в 2026 году. Об этом сообщает Ura.ru.

Уточняется, что судно находится на Балтийском заводе ОСК и готово почти на 90 процентов. Поначалу лайнер носил название в честь Петра Великого, но затем заказчик решил переименовать его в честь российского политика Владимира Жириновского. Именно к его 80-летию и планируется запустить плавательное средство.

Известно, что судно такого класса было построено в России впервые за 60 лет.

Ранее круизный лайнер Astoria Grande, прибывший в Турцию из России, врезался в пристань при подходе к турецкому порту Амасра. Причиной инцидента стал сильный шторм.

