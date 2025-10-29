Максимальное наказание запросили за теракт на Крымском мосту

Прокурор запросил пожизненный срок 8 фигурантам дела о теракте на Крымском мосту

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону начались прения сторон по уголовному делу о теракте на Крымском мосту, совершенном в 2022 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Прокурор, представляющий государственное обвинение, запросил максимальное наказание восьмерым фигурантам. Участие в подготовке и совершении теракта грозит им пожизненным сроком. На скамье подсудимых — граждане России, Армении и Украины. Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злобу, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна (все внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обвиняют по статьям Уголовного кодекса РФ «Террористический акт», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Кроме того, Соломко и Терчаняну предъявлено обвинение по статье «Контрабанда взрывных устройств».

Судебный процесс над ними проходит в закрытом режиме в связи с наличием в деле материалов с грифом «секретно».

Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года: был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.