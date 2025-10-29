Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:57, 29 октября 2025Силовые структуры

Максимальное наказание запросили за теракт на Крымском мосту

Прокурор запросил пожизненный срок 8 фигурантам дела о теракте на Крымском мосту
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону начались прения сторон по уголовному делу о теракте на Крымском мосту, совершенном в 2022 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Прокурор, представляющий государственное обвинение, запросил максимальное наказание восьмерым фигурантам. Участие в подготовке и совершении теракта грозит им пожизненным сроком. На скамье подсудимых — граждане России, Армении и Украины. Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злобу, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна (все внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обвиняют по статьям Уголовного кодекса РФ «Террористический акт», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Кроме того, Соломко и Терчаняну предъявлено обвинение по статье «Контрабанда взрывных устройств».

Судебный процесс над ними проходит в закрытом режиме в связи с наличием в деле материалов с грифом «секретно».

Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года: был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Способность ВСУ отстоять Купянск оценили

    В США оценили финансовые потери из-за шатдауна

    Российская соцсеть запустила обучающий курс

    Появились подробности о деле Аглаи Тарасовой

    Решена судьба принадлежащего экс-чиновнику имущества на десятки миллионов рублей

    Мужчина быстро постарел в 35 лет из-за простой и неочевидной болезни

    Звездные друзья бросили Романа Попова на фоне тяжелой болезни

    Министр обороны Бельгии ответил на призывы не опасаться Россию

    Сотни туристов оказались в ловушке на полыхающем судне на реке Нил

    Android-приложения заставят скачивать по паспорту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости