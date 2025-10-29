Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:29, 29 октября 2025Экономика

Матвиенко поздравила с днем рождения «работающую с утра до ночи» Набиуллину

Матвиенко от имени всех сенаторов поздравила Набиуллину с днем рождения
Дмитрий Воронин

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко от имени всех сенаторов поздравила с днем рождения выступившую на заседании верхней палаты российского парламента главу Центробанка Эльвиру Набиуллину. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Матвиенко, именинница «работает с утра до ночи», в связи с чем, «чтобы хотя бы в этот день ей отдохнуть», Набиуллину пригласили 29 октября в Совет Федерации.

«Желаем вам дальнейших успехов, выдержки. Потому что ваши успехи — это наши общие успехи, успехи страны. С днем рождения еще раз!» — сказала Матвиенко.

Набиуллина в среду заявила в СФ, что ослабление курса рубля к доллару, о желательности которого в последнее время говорят некоторые представители властей и крупного бизнеса, не станет положительным фактором для российской экономики, поскольку поспособствует новому разгону инфляции. Существенного переукрепления рубля сейчас не наблюдается, констатировала председатель ЦБ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Варшава сообщила о перехвате российского самолета-разведчика. Он летел над Балтикой и не нарушал воздушное пространство Польши

    На стеле Красноармейска заметили российский флаг

    Матвиенко поздравила с днем рождения «работающую с утра до ночи» Набиуллину

    Набиуллина подсчитала россиян с самозапретом на кредиты

    План Китая по потоплению авианосца США описали одним словом

    Лукашенко созвонился с главой Казахстана

    Петров трогательно обратился к покойному Роману Попову

    45-летняя Анна Семенович раскрыла секрет молодости на видео в купальнике

    Трамп признался в любви премьеру Индии

    В России собрались обязать частные компании ставить отечественный софт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости