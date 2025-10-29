Матвиенко поздравила с днем рождения «работающую с утра до ночи» Набиуллину

Матвиенко от имени всех сенаторов поздравила Набиуллину с днем рождения

Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко от имени всех сенаторов поздравила с днем рождения выступившую на заседании верхней палаты российского парламента главу Центробанка Эльвиру Набиуллину. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Матвиенко, именинница «работает с утра до ночи», в связи с чем, «чтобы хотя бы в этот день ей отдохнуть», Набиуллину пригласили 29 октября в Совет Федерации.

«Желаем вам дальнейших успехов, выдержки. Потому что ваши успехи — это наши общие успехи, успехи страны. С днем рождения еще раз!» — сказала Матвиенко.

Набиуллина в среду заявила в СФ, что ослабление курса рубля к доллару, о желательности которого в последнее время говорят некоторые представители властей и крупного бизнеса, не станет положительным фактором для российской экономики, поскольку поспособствует новому разгону инфляции. Существенного переукрепления рубля сейчас не наблюдается, констатировала председатель ЦБ.