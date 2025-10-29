Экономика
ЦБ оценил влияние слабого рубля на российскую экономику

Набиуллина заявила, что существенное переукрепление рубля отсутствует
Анатолий Акулов (редактор)
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Ослабление курса рубля к доллару не является положительным фактором для российской экономики, так как способствует разгону и без того высокой инфляции в стране. Такое мнение высказала глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее слова приводит РИА Новости.

Слабый рубль представляет собой абсолютно проинфляционный фактор, отметила руководитель регулятора. Нынешний курс российской валюты отражает объективное соотношение спроса и предложения на внутреннем рынке. Существенного переукрепления рубля сейчас не наблюдается, констатировала Набиуллина.

Стабильный курс российской валюты служит интересам национальной экономики, добавила она. С начала 2025 года котировки рубля укрепились примерно на 10 процентов, тем самым компенсировав аналогичную просадку в 2024-м. «Поэтому здесь какого-то прям существенного переукрепления нет», — резюмировала Набиуллина.

Глава ВТБ Андрей Костин ранее называл нынешние котировки рубля вредными для российской экономики. При курсе доллара в 79-80 рублей, отмечал он, отечественные экспортеры недополучают заметную часть доходов с продаж, а федеральный бюджет не может рассчитывать на дополнительные поступления. Решить проблему растущего дефицита госказны при таком раскладе становится труднее. Оптимальным вариантом руководитель финорганизации называл коридор 90-100 рублей. При таком курсе доллара, пояснял Костин, крупные инфраструктурные проекты и ключевые отрасли экономики будут стабильно финансироваться. Это особенно важно с учетом наблюдаемого ухудшения ситуации в ряде важных секторов.

