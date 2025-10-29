Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:23, 29 октября 2025Экономика

Москвич обратился к «тварям»

Житель многоквартирного дома в Москве оставил грубое послание соседям
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Житель одного из многоквартирных домов в столичной Коммунарке оставил грубое послание шумящим в неположенное время соседям. Об этом пишет Telegram-канал «Москва М125».

Москвич обратился к «тварям», из-за которых испытывает неудобство. «Какая-то тварь слушает чтеца до глубокой ночи — сначала до 1:00, сегодня уже до 2:00. Что ты такого там слушаешь, тварь? Почему не спишь, тварь? Купи наушники, тварь!» — говорится в письме, прикрепленном на дверь в общем пространстве дома.

В подобном ключе автор упомянул соседку из съемной квартиры, которая ночью приходит с работы и громко хлопает дверями. Кроме того, по словам недовольного жильца, из-за одного из собственников в почтовых ящиках завелись тараканы, а другой не закрывает окна в подъезде.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев посоветовал россиянам, которым мешает шум от соседей, установить в своей квартире звукоизоляцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине оценили ситуацию в окруженном Купянске

    Двух российских подростков увезли с вечеринки в тяжелом состоянии

    Российская соцсеть запустила обучающий курс

    Дуров анонсировал запуск нового проекта

    160-килограммовая модель высказалась о тренде на худобу фразой «это удручающе»

    В Кремле ответили на вопрос об уведомлении США при испытании «Посейдона»

    Песков рассказал о важности «Орешника»

    В Кремле рассказали об интересах России на постсоветском пространстве

    Еще двое подозреваемых в нападении на футболиста «Зенита» арестованы

    Родственники пропавшей в тайге семьи Усольцевых вызвали интерес у следователей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости