Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:01, 29 октября 2025Забота о себе

Мужчин предупредили о грозящей уменьшением пениса особенности половой жизни

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: gpointstudio / Freepik

Доцент кафедры урологии медицинской школы университета Южного Иллинойсса (США) Тобиас Колер предупредил, что из-за длительного полового воздержания у мужчин может уменьшиться пенис. Его слова цитирует портал unilad.com.

Уролог заявил, что без регулярных эрекций пенис становится менее эластичным, а затем постепенно уменьшается в размере. Врач подчеркнул, что это происходит не менее чем через пять лет без секса и мастурбации. «Если мужчины ничего не делают для поддержания нормальной эрекции, у них произойдет укорочение полового члена», — заявил он.

Эксперт по вопросам секса и отношений Тара Сувиняттичайпорн добавила, что полное воздержание грозит еще и серьезными проблемами с психическим здоровьем. По ее словам, отсутствие эякуляции повышает уровень стресса и грозит развитием депрессии.

Материалы по теме:
«В пожилом возрасте секса нет» Как россияне на пенсии заново открывают для себя секс и почему это помогает продлить жизнь?
«В пожилом возрасте секса нет»Как россияне на пенсии заново открывают для себя секс и почему это помогает продлить жизнь?
11 января 2025
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024

Ранее сексолог Олеся Мелехина подсказала быстрый способ оценить качество эрекции. Она предложила сравнить возбужденный пенис со лбом, носом и щекой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Было, конечно, удивительно». Лавров отреагировал на изменения в позиции Трампа по Украине

    Правоохранители не усмотрели криминала в гибели соседа российского людоеда

    Временные ограничения сняли в шести аэропортах

    В Британии назвали безумием попытки Европы разжечь конфликт с Россией

    Российский блогер побывал в Гоа и описал курорт фразой «брезгливым не стоит лететь»

    Трамп захотел решить многие проблемы на встрече с Си Цзиньпином

    Трамп оценил возможность переизбрания на третий срок

    Трамп допустил встречу с Ким Чен Ыном

    Жителей Подмосковья предупредили об опасности фотосессий в опавших листьях

    Медведица растерзала мужчину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости