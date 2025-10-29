Забота о себе
Названа еще одна веская причина бросить курить

Невролог Демьяновская: Через год без сигарет риск инсульта снижается наполовину
Отказ от курения полезен для профилактики инсульта, рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская. Еще одну причину бросить эту вредную привычку доктор назвала в беседе с изданием РИАМО.

По словам врача, всего за год после отказа от сигарет риск инсульта снижается на 50 процентов, а еще через 10-15 лет становится таким же низким, как и у людей, которые никогда не курили.

Демьяновская добавила, что вероятность инсульта увеличивает не только курение, но и употребление алкоголя, а также малоподвижный образ жизни. По ее словам, чтобы снизить риски в два раза, достаточно заниматься физической активностью умеренней интенсивности не менее 150 минут в неделю или энергичной активностью не менее 75 минут в неделю.

Врач добавила, что для профилактики инсульта также важно следить за артериальным давлением и уровнем холестерина. «Особое внимание следует обращать на питание: снизить до минимума потребление соли, копченостей и продуктов с большим количеством трансжиров. Обычно это фастфуд, маргарин, магазинные сладости, снеки, полуфабрикаты на гидрогенизированных маслах», — подчеркнула доктор.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что его пугают данные о количестве соли и сахара в рационе россиян. Он добавил, что потребление мяса в России немного выше оптимальных значений, а рыбы — наоборот, меньше.

