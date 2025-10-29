Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:39, 29 октября 2025Забота о себе

Названа неочевидная причина развития заболеваний сердца

Невролог Кнутсон: Привычка поздно ложиться спать провоцирует болезни сердца
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Johner Images / Getty Images

Привычки поздно ложиться спать и беспорядочно питаться могут провоцировать болезни сердца, предупредила врач-невролог Кристен Кнутсон. О неочевидных причинах развития сердечно-сосудистых заболеваний она рассказала Daily Mail.

Кнутсон уточнила, что не существует правильного и единого для всех режима сна и питания, так как у каждого человека свой биологический ритм. Тем не менее, по ее словам, если регулярно сбивать этот ритм, то со временем это негативно отразится на выработке гормонов, пищеварении, обмене веществ и уровне артериального давления.

Врач добавила, что аналогичный эффект будет, если нерегулярно питаться, пропускать приемы пищи, а потом есть в непривычное время. Главной опасностью такого поведения она назвала избыточную нагрузку на печень и поджелудочную железу. По словам Кнутсон, это приводит к скачкам уровня сахара, ожирению и развитию диабета второго типа.

Материалы по теме:
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022

Невролог подчеркнула, что все эти состояния создают неблагоприятные условия для работы сердца, а также в перспективе приводят к ухудшению работы этого органа и к его хроническим патологиям.

Ранее врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Екатерина Паукова объяснила, почему мужчины имеют повышенный риск остановки сердца. По ее словам, основной причиной является генетическая предрасположенность из-за особенности гормонального фона.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Способность ВСУ отстоять Купянск оценили

    Российская соцсеть запустила обучающий курс

    Появились подробности о деле Аглаи Тарасовой

    Решена судьба принадлежащего экс-чиновнику имущества на десятки миллионов рублей

    Мужчина быстро постарел в 35 лет из-за простой и неочевидной болезни

    Звездные друзья бросили Романа Попова на фоне тяжелой болезни

    Министр обороны Бельгии ответил на призывы не опасаться Россию

    Сотни туристов оказались в ловушке на полыхающем судне на реке Нил

    Android-приложения заставят скачивать по паспорту

    55-летняя Наоми Кэмпбелл похвасталась фигурой в спортзале

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости