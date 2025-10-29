Названа неочевидная причина развития заболеваний сердца

Невролог Кнутсон: Привычка поздно ложиться спать провоцирует болезни сердца

Привычки поздно ложиться спать и беспорядочно питаться могут провоцировать болезни сердца, предупредила врач-невролог Кристен Кнутсон. О неочевидных причинах развития сердечно-сосудистых заболеваний она рассказала Daily Mail.

Кнутсон уточнила, что не существует правильного и единого для всех режима сна и питания, так как у каждого человека свой биологический ритм. Тем не менее, по ее словам, если регулярно сбивать этот ритм, то со временем это негативно отразится на выработке гормонов, пищеварении, обмене веществ и уровне артериального давления.

Врач добавила, что аналогичный эффект будет, если нерегулярно питаться, пропускать приемы пищи, а потом есть в непривычное время. Главной опасностью такого поведения она назвала избыточную нагрузку на печень и поджелудочную железу. По словам Кнутсон, это приводит к скачкам уровня сахара, ожирению и развитию диабета второго типа.

Невролог подчеркнула, что все эти состояния создают неблагоприятные условия для работы сердца, а также в перспективе приводят к ухудшению работы этого органа и к его хроническим патологиям.

Ранее врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Екатерина Паукова объяснила, почему мужчины имеют повышенный риск остановки сердца. По ее словам, основной причиной является генетическая предрасположенность из-за особенности гормонального фона.