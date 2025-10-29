Названа останавливающая США от передачи Tomahawk Украине причина

Депутат Чепа: Передача Tomahawk ВСУ осложнит все дальнейшие переговоры РФ с США

Передача ракет Tomahawk Вооруженным силам Украины (ВСУ) осложнит дальнейшие переговоры с США, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Причину, которая останавливает Вашингтон от принятия решения по отправке этого оружия Украине, депутат назвал в беседе с «Лентой.ру».

«В США есть трезвые головы, которые понимают, к чему эта эскалация может привести. Она приведет к серьезным дополнительным жертвам. Потому что мы вынуждены будем поменять стратегию боевых действий и ответить применением другого оружия. Это сразу же втянет США в этот конфликт на другом витке», — сказал Чепа.

Депутат добавил, что передача Tomahawk ВСУ значительно повлияет на уже достигнутые первые шаги в решении украинского конфликта и на другие двусторонние вопросы России и США.

«Это тоже хорошо понимают в США. Поэтому это уже другой уровень конфликта, организатором которого в первую очередь были США вместе со своими партнерами по НАТО», — заключил Чепа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев попросил у США вооружение, аналогичное дальнобойным ракетам Tomahawk, на подготовку которого не понадобится тратить много времени.

